Runners scaldano i motori in vista della “Fiumicino Half Marathon” e della “Best Woman”

La prima si svolgerà il 30 novembre mentre la corsa al femminile si disputerà il 7 dicembre.

di Umberto Serenelli

È scattato il conto alla rovescia per i due appuntamenti di richiamo per i runners appassionati della corsa su strada a Fiumicino. Il 30 novembre, infatti, si correrà la “Fiumicino Half Marathon” e il 7 dicembre la “Best Woman” con in palio il trofeo Aeroporti di Roma. La 22ma edizione della mezza maratona, organizzata dall’Associazione sportiva Isola Sacra del vulcanico Paolo Marino, è diventata gara nazionale Fidal con i suoi 21,097 chilometri, i 10 competitivi e gli altrettanti non competitivi.

L’itinerario si snoderà su un percorso ricavato lungo le strade del comprensorio di Isola Sacra che inizierà da viale Danubio. Sul nastro di partenza, lo scorso anno, si presentarono 1.490 atleti e quest’anno la società organizzatrice prevede di raggiungere la soglia dei circa 2mila.

Dopo lo stop di un anno, l’Atletica Villa Guglielmi ripropone la corsa al femminile “Best Woman”, patrocinata dal Comune di Fiumicino. La competizione è stata inserita nel calendario nazionale Fidal ed è valida come Campionato regionale Master Fidal Lazio 2025 di corsa su strada. Abitualmente, l’evento che si correrà lungo le vie della cittadina costiera richiama sul litorale una media di circa 1.500 appassionati provenienti da tutta Italia. La 10 km in rosa partirà da via Lorenzo Bezzi, alle ore 9:00, e la novità di questa 32ma edizione è nell’arrivo previsto all’interno del Parco di Villa Guglielmi a Fiumicino. Questo a causa del fatto che l’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli” è in fase di ristrutturazione. La società ha affiancato alla gara la “Camminata in rosa” che è un evento non competitivo, aperto a tutti, la cui partecipazione ha come obiettivo sensibilizzare i partecipanti a lottare contro la violenza di genere.