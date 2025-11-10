Caricamento...

lunedì, 10 Novembre 2025

Rotatoria di Palidoro Crocicchie (Via di Tragliatella), dopo anni di attesa il progetto entra nella fase operativa

Feola (FdI): “Un intervento fondamentale per la sicurezza stradale e per la viabilità del nostro territorio”

 

 

Dopo anni di attese e segnalazioni, arriva la svolta per uno degli incroci più pericolosi del territorio. È in fase di realizzazione la nuova rotatoria tra la Strada Provinciale Palidoro Crocicchie e Via di Tragliatella, un intervento destinato a migliorare in modo significativo la sicurezza stradale e la viabilità dell’area.

 

“La realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale Palidoro Crocicchie (Via di Tragliatella) rappresenta un intervento fondamentale per la sicurezza stradale e per la viabilità del nostro territorio” lo dichiara Roberto Feola, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fiumicino e Presidente della Commissione Lavori Pubblici.

 

 

“Si tratta – aggiunge – di un’area che negli anni è stata purtroppo teatro di numerosi incidenti e segnalata più volte come uno degli incroci più pericolosi, anche per la particolare conformazione geografica e la sua posizione di confine con altri Comuni. È stata un’operazione complessa e coordinata con diversi enti, tra cui anche i Comuni limitrofi, che ha richiesto un importante lavoro di sinergia e pianificazione”.

 

 

“Come Commissione Lavori Pubblici – aggiunge – abbiamo seguito il progetto sin dalle prime fasi, illustrandone i contenuti e monitorando passo dopo passo l’iter tecnico e amministrativo. L’opera, che sarà finanziata anche con il contributo della Regione Lazio, è oggi finalmente in fase avanzata di programmazione e prossima alla realizzazione”.

 

 

Voglio rivolgere un plauso agli uffici comunali e all’assessore competente per la professionalità e la determinazione con cui è stato portato avanti questo percorso – evidenzia Feola – È la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra istituzioni, amministrazione e strutture tecniche possa produrre risultati tangibili per la collettività”.

 

“Ancora una volta il lavoro della Commissione Lavori Pubblici conferma l’impegno dell’amministrazione nel dare risposte concrete alle problematiche del territorio, soprattutto in materia di sicurezza stradale. Dopo anni di segnalazioni e criticità, possiamo finalmente dire che questa opera darà una risposta reale e attesa da tutta la cittadinanzaconclude Roberto Feola

 

 

