Roma, furto di oggetti di lusso all’aeroporto di Fiumicino: arrestati dalla Polizia di Stato

Sono stati gli agenti del Commissariato Torpignattara ad intercettarli, con tanto di bottino al seguito, a bordo di un suv

Si confondevano tra i viaggiatori in partenza all’aeroporto di Fiumicino, ma la loro meta era a portata di mano tra le rotelle in transito nel più grande hub della Capitale.

I due ladri del “bagaglio dei sogni” sono un cittadino francese di ventisette anni ed un algerino di ventuno. Il loro trasferimento per l’aeroporto è stato fermato dagli agenti del Commissariato Torpignattara, che li hanno arrestati ritenendoli pesantemente indiziati dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito.

È accaduto lo scorso fine settimana, quando la loro passeggiata alla ricerca della fortuna tra i terminal dello scalo aeroportuale si è conclusa con la conquista di un bottino di lusso. Dopo aver studiato i turisti in transito, avevano selezionato le loro vittime in una coppia in attesa nell’area tax free. A quel punto, li avevano agganciati con la scusa di chiedere delle informazioni e, approfittando della loro distrazione, si erano allontanati con due dei trolley che avevano con sé.

Le indagini della Polizia di Stato hanno preso il via dalle notifiche delle transazioni arrivate sul cellulare di una delle vittime proprio mentre sporgeva denuncia presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino. Di lì a poco, i riscontri incrociati acquisiti grazie al coordinamento con la sala operativa della Questura hanno consentito di risalire alla posizione dei due complici in corrispondenza di un esercizio commerciale in via Natale Palli.

Sono stati gli agenti del Commissariato Torpignattara ad intercettarli, con tanto di bottino al seguito, a bordo di un suv. Nonostante il vano tentativo di uno di loro di disfarsi di un bracciale, la perquisizione veicolare ha permesso di scoprire l’intero vaso di pandora: un portafogli di un noto brand francese, borse delle più importanti maison storiche italiane e francesi e due cellulari di ultima generazione, tutti beni successivamente riconosciuti e restituiti ai legittimi proprietari. Per i due ladri del “fashion” è scattato così l’arresto per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito.

Fermo restando che l’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, si precisa che le prove investigative sopra trattate attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.