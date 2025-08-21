Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Agosto 2025

Rogo doloso cantiere nautico, Califano: “Una scia preoccupante che ha coinvolto altre strutture della zona”

Fiumicino, vasto incendio in un cantiere navale di 3000 mq

Presentata una interrogazione regionale urgente dalla consigliera del Pd Lazio

 

 

L’incendio del 16 agosto al cantiere navale di Fiumicino, ha delle origini ancora tutte da chiarire, con il sospetto sempre più concreto che dietro al rogo ci sia la mano del dolo.

 

“Tre inneschi e l’ombra del dolo per il rogo che ha devastato un cantiere navale a Fiumicino. Cantiere, va ricordato, affidato dal tribunale di Civitavecchia a un custode giudiziario. Solo l’ultima di una scia preoccupante che ha coinvolto altre strutture della zona lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

“Per questo ho presentato una interrogazione urgente: vogliamo capire lo stato dei fatti e delle concessioni. Siamo di fronte a un problema impossibile da sottovalutare. Non possiamo far finta di nulla” conclude Califano

 

 

Scritto da Fiumicino Online
