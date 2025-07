Rischio incendi, Meloni-Zorzi: “Che fine ha fatto il sistema antincendio della pineta di Fregene?”

“La preoccupazione tra i cittadini è tanta visto il periodo e gli accadimenti”

“Il rischio incendio nella stagione estiva è sempre altissimo e i gravi episodi di questi giorni e delle ultime ore ne sono purtroppo testimonianza” lo dichiarano Paola Meloni, Consigliera comunale Lista Civica Ezio e Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD.

“Risulta più che mai evidente – sottolineano – come la prevenzione sia l’unico strumento fondamentale per arginare i rischi e tutelare i cittadini da situazioni di pericolo reale e potenziale esposizione a inquinamento dell’aria per la salvaguardia della salute pubblica. È necessario adottare sistemi di prevenzione più strutturati per un territorio come il nostro dove i fattori di rischio sono particolarmente elevati e presidiare con particolare attenzione i siti più sensibili”.

“Tra questi – proseguono – ci corre l’obbligo di segnalare la situazione della Pineta di Fregene, già martoriata dal drastico abbattimento del numero delle alberature ed esposta a rischio dalla presenza di sterpaglie, tronchi e residui degli abbattimenti”.

“Il tanto atteso sistema antincendio, oggetto di propaganda e comunicati – rimarcano Zorzi e Meloni – che avrebbe dovuto essere posizionato in pineta, con partenza lavori entro il 2024 ed inserito nel bilancio dello stesso anno, ad oggi non esiste. Il progetto, del valore complessivo di 253.913,00 euro, era stato finanziato grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)”.

“Il contributo assegnato al Comune di Fiumicino di 187.506,58 euro, e destinato alla realizzazione del sistema antincendio, all’installazione del gruppo di pressurizzazione e alla rete di distribuzione dell’acqua con idranti, a protezione dell’area boscata, non si è mai materializzato in intervento concreto, lasciando la comunità esposta al rischio – evidenziano – L’area per la collocazione dell’impianto era stata individuata nello spazio oggi adibito a parcheggio di scambio (come si evince da atti in nostro possesso), area che è stata oggetto di ben due interventi di riqualificazione con spese notevoli per la collettività. Quello di via Agropoli è un parcheggio, che se utilizzato e servito in modo corretto sarebbe molto utile alla gestione della viabilità, o l’area antincendio a servizio di Fregene e della pineta?”.

“Perché è evidente che una destinazione sia in netto contrasto con l’altra. Quando e dove verranno investiti i fondi ottenuti dal ministero a tutela della pineta e della collettività? Chi e come proteggerà la pineta in caso di incendio? La preoccupazione tra i cittadini è tanta visto il periodo e gli accadimenti. Per questo attendiamo dal Sindaco e dagli assessorati competenti risposte e rassicurazioni urgenti sulla gestione dei rischi e sulle responsabilità connesse” concludono Paola Meloni e Fabio Zorzi