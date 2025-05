Ripristino ritiro ingombranti presso i centri raccolta di Fiumicino e Fregene

Saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.00

Da lunedì 19 maggio 2025 verrà ripristinato il conferimento dei rifiuti ingombranti presso i centri di raccolta di Fiumicino in Via del Pesce Luna, 315 e di Fregene in Via Cesenatico, 204.

I centri raccolta saranno aperti dal lunedì al sabato: dalle 15.00 alle 18.00 (CLICCA QUI)