Riforestazione Granaretto, Di Genesio Pagliuca: “Un progetto iniziato dalla precedente amministrazione”

“Il progetto prevede la piantumazione di 35.000 arbusti, di cui 15.000 alberi”

“È stato presentato oggi, giovedì 10 aprile, il progetto di riforestazione a Granaretto. Denominato ‘Litorale Romano Centro Settentrionale’. Il progetto è iniziato con noi negli anni della precedente amministrazione. Come per quanto riguarda la piscina, sono opere progettate da noi, fatte finanziare e appaltate da noi” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“In questo caso specifico – rimarca – si tratta di un’iniziativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla quale abbiamo contribuito individuando le aree d’intervento: questa di via Ghezzi a Granaretto e l’altra di fronte al Borgo di Palidoro, lungo la via Aurelia”.

“Nel caso di Granaretto – spiega Di Genesio Pagliuca – si è scelto di intervenire in una zona compresa tra l’Autostrada A12 e il quartiere, dove negli anni numerosi incendi avevano distrutto la vegetazione esistente”.

“L’obiettivo è duplice – sottolinea – ricreare una schermatura verde tra l’autostrada e il comprensorio, e restituire ai cittadini uno spazio naturale fruibile e rigenerato. Il progetto prevede la piantumazione di 35.000 arbusti, di cui 15.000 alberi, per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR. Un’iniziativa concreta per rispondere a un’urgenza ambientale sentita anche nel nostro territorio: la necessità di rimettere a dimora alberi laddove sono stati rimossi e non più sostituiti”.

“Ci auguriamo che, una volta realizzato, questo intervento venga manutenuto, ampliato e possa davvero contribuire a migliorare la qualità della vita nella nostra città. È importante riconoscere il lavoro fatto nel tempo: spesso si attribuiscono le colpe del passato a chi c’era prima, mentre i meriti del presente sembrano nascere per magia. Noi crediamo nella verità dei fatti: dare a ciascuno il giusto riconoscimento, con l’unico obiettivo che ci sta davvero a cuore, far crescere e migliorare la nostra città” conclude il Capogruppo PD