Riapriamo l’Anagrafe a Fregene, Travaglini: “Un servizio essenziale per la comunità”

“Rappresenterebbe un segnale concreto verso le esigenze dei cittadini del nord”

“In qualità di presidente dell’Associazione Commercianti Marina di Fregene, desidero portare all’attenzione dell’amministrazione comunale e della cittadinanza una questione di fondamentale importanza: la riapertura dell’Ufficio Anagrafe a Fregene di Via Loano, immobili già facenti parte del patrimonio comunale” dichiara Franco Travaglini Presidente associazione commercianti Marina di Fregene.

“L’Ufficio Anagrafe di Fregene attivo dal 1970 – aggiunge – ha rappresentato per decenni un punto di riferimento essenziale per i residenti e i villeggianti. La sua chiusura, avvenuta durante la precedente amministrazione, ha causato notevoli disagi alla comunità, costretta a recarsi presso la sede centrale del Comune di Fiumicino o alla comunque lontana Palidoro, per sbrigare le pratiche anagrafiche”.

“Ricordiamo che Fregene resta un centro nevralgico del territorio – sottolinea – situata in posizione centrale rispetto al territorio comunale, è facilmente raggiungibile da tutte le località circostanti. Durante la stagione estiva, la sua popolazione aumenta considerevolmente, rendendo ancora più urgente la necessità di un servizio anagrafico in loco. Rimangono quindi spazi disponibili e risorse inutilizzate in quanto dispone di 250 mq di proprietà, attualmente non utilizzati, che potrebbero essere facilmente adibiti a Ufficio Anagrafe e altri servizi. La precedente amministrazione aveva motivato la chiusura con un presunto guasto all’impianto idrico, salvo poi riaprire l’ufficio per un servizio limitato e di fatto inaccessibile al pubblico”.

“Chiediamo all’amministrazione comunale di valutare attentamente la nostra proposta – rimarca Travaglini – e di ripristinare un servizio essenziale per la comunità di Fregene. La riapertura dell’Ufficio Anagrafe rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione verso le esigenze dei cittadini del nord e un passo importante per valorizzare il nostro territorio. I vantaggi sarebbero molteplici come la riduzione dei disagi per i cittadini: i residenti e i villeggianti non sarebbero più costretti a spostarsi a Fiumicino per le pratiche anagrafiche. Inoltre la riapertura dell’Ufficio Anagrafe contribuirebbe a rendere Fregene un centro servizi più efficiente e attrattivo. Senza dimenticare il risparmio di tempo e risorse, infatti la presenza di un ufficio anagrafico a Fregene consentirebbe di snellire le procedure e di ridurre i tempi di attesa”.

“Per l’estate poi rimane un servizio essenziale perchè Fregene diventa una delle località più abitate del litorale con un tetto di quasi 15.000 persone. Confidiamo nella sensibilità dell’amministrazione comunale e nella sua volontà di collaborare con l’Associazione Commercianti per il bene della comunità di Fregene” conclude il Presidente associazione commercianti Marina di Fregene