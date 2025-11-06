Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 6 Novembre 2025

Riapre il Parco pubblico di Via Maiori a Fregene

Conclusi gli interventi e verificate le condizioni di sicurezza, il parco torna fruibile dalla cittadinanza

 

 

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che, a partire da oggi, giovedì 6 novembre, il Parco di Via Maiori, a Fregene, è nuovamente aperto al pubblico.

 

La riapertura fa seguito al completamento degli interventi di abbattimento di 13 piante resisi necessari per motivi di sicurezza e disposti con Ordinanza Sindacale n. 41 del 30 ottobre 2025, che aveva temporaneamente vietato l’accesso all’area verde per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di piena tutela per cittadini e operatori.

 

Conclusi gli interventi e verificate le condizioni di sicurezza, il parco torna ora fruibile dalla cittadinanza.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fregene Paro via Maiori
Articoli correlati
Primo Piano

Fiumicino torna protagonista nelle fiction nazionali

giovedì, 6 Novembre 2025
Attualità

Ostia, al Teatro Dafne arriva “Un’idea”

giovedì, 6 Novembre 2025
Cronaca

Riapre il Parco pubblico di Via Maiori a Fregene

giovedì, 6 Novembre 2025
Cronaca

TAR Lazio conferma la legittimità della revoca dell’appalto per l’asilo di Parco Leonardo

giovedì, 6 Novembre 2025
Focus

A Fregene la "Festa di Fine Stagione"

giovedì, 6 Novembre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz