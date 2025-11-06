Riapre il Parco pubblico di Via Maiori a Fregene

Conclusi gli interventi e verificate le condizioni di sicurezza, il parco torna fruibile dalla cittadinanza

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che, a partire da oggi, giovedì 6 novembre, il Parco di Via Maiori, a Fregene, è nuovamente aperto al pubblico.

La riapertura fa seguito al completamento degli interventi di abbattimento di 13 piante resisi necessari per motivi di sicurezza e disposti con Ordinanza Sindacale n. 41 del 30 ottobre 2025, che aveva temporaneamente vietato l’accesso all’area verde per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di piena tutela per cittadini e operatori.

