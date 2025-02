Riapertura anagrafe Fregene, Graux (FdI): “Ci impegniamo a farci parte attiva nel processo di riapertura”

“Chiederemo al Sindaco un incontro urgente per discutere le modalità per rendere nuovamente fruibili i locali”

“Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento all’Associazione dei Commercianti di Fregene per la loro sentita segnalazione riguardo alla necessità di riaprire al pubblico i locali comunali, attualmente chiusi dalla precedente amministrazione Montino. Chiudendo il servizio anagrafe con la pretestuosa motivazione di un guasto idrico mai riscontrato” dichiara Massimiliano Graux, Membro della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia.

“Condividiamo pienamente la loro preoccupazione – prosegue – e l’importanza di restituire questi spazi alla comunità, contribuendo così a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico di Fregene”.

“Ci impegniamo a farci parte attiva nel processo di riapertura, chiedendo al Sindaco Baccini un incontro urgente per discutere le modalità e i tempi necessari per rendere nuovamente fruibili questi locali. Siamo certi della sensibilità del nostro Sindaco nei confronti di Fregene e della sua disponibilità a collaborare con l’Associazione dei Commercianti e con tutti i cittadini e associazioni per il bene della nostra comunità. Confidiamo che, insieme, potremo raggiungere questo importante obiettivo e restituire a Fregene un luogo di aggregazione e di opportunità” conclude Massimiliano Graux