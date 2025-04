Reti da pesca al Ponte 2 Giugno, torna la puzza

I pescatori ripongono il loro materiale lasciando a terra le carcasse dei piccoli pesci o crostacei

di Roberto Saoncella

È tornato puntuale con le prime giornate di sole e un pò di caldo, il tanfo di pesce marcio sull’ultimo tratto di banchina destra ai piedi del Ponte Due Giugno.

Nel fine settimana la puzza era talmente forte che la si poteva sentire anche solo passando in macchina con i finestrini aperti. Questa mattina invece, complici le temperature più fresche, la situazione era molto migliorata.

Tuttavia, ci preme segnalare, lo stato in cui vengono lasciati attrezzi e reti di quella che viene chiamata la piccola pesca, non fa presagire nulla di buono per i mesi a venire. I pescatori infatti ripongono il loro materiale anche con un discreto ordine, ma non avendo a disposizione acqua dolce per lavarli e continuando a lasciare a terra le carcasse dei piccoli pesci o crostacei, il cattivo odore non potrà che persistere.

Ricordiamo che ci troviamo in pieno centro storico, lungo la pista ciclabile e a due passi dalla piazza del Comune.