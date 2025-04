Regolamento Taxi e NCC: delusione delle Associazioni di categoria per lo stop inatteso in Commissione

“Eravamo convinti di poter giungere alla chiusura dell’iter alla luce della collaborazione istituzionale instaurata”

In riferimento al comunicato congiunto, diffuso dai Presidenti delle Commissioni Consiliari competenti, Giuseppe Picciano e Francesca De Pascali, riguardante il Regolamento Taxi e NCC, le Associazioni di categoria Taxi e NCC: ANC Trasporto Persone; Federnoleggio-Confesercenti; Fion Federazione Italiana operatori noleggio; LLP Sinsacato lavoratori settore NCC e TAXI; URI TAXI; URI Unione Radiotaxi Italia; CGIL; CASA ARTIGIANI; COMITATO TASSISTI FIUMICINO, intendono esprimere il proprio profondo rammarico e disappunto per l’esito della seduta della Commissione Congiunta.

“Durante la riunione si è infatti verificato un inatteso stop del percorso di approvazione del nuovo Regolamento, nonostante il lavoro congiunto e approfondito condotto nelle ultime due settimane insieme al Dirigente dell’area preposta per contribuire alla stesura della bozza aggiornata” hanno dichiarato.

“Eravamo convinti – proseguono le Associazioni di categoria Taxi e NCC – di poter giungere alla chiusura dell’iter proprio nella seduta, alla luce dell’impegno profuso e della collaborazione istituzionale instaurata. La bozza del nuovo Regolamento – elaborata con il contributo diretto delle nostre associazioni Taxi e NCC e condivisa con la Commissione era nelle mani dei consiglieri già da una settimana. Ci sorprende e amareggia dunque che, inspiegabilmente, tale bozza non sia stata né letta né posta in votazione, né tantomeno oggetto di reale esame durante l’incontro. La seduta si è conclusa senza alcun passo concreto in avanti, fatto che contestiamo fermamente dato il tempo a disposizione di tutti i membri per esaminare il documento prima della riunione”.

“Pur riconoscendo l’impegno del Sindaco – aggiungono – che ringraziamo e di tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del Regolamento Taxi e NCC, dobbiamo rilevare che evidentemente non tutti condividono lo stesso interesse e urgenza nel portare a termine il percorso intrapreso. Il mancato avanzamento di oggi dimostra, di fatto, che alcuni attori istituzionali non hanno mostrato la volontà di giungere rapidamente a una soluzione attesa da tempo dal settore. A maggior ragione, riteniamo necessario sottolineare che questo improvviso stop non dovrà in alcun modo rappresentare un preludio a sorprese inaspettate o deviazioni dall’impianto condiviso del regolamento su cui si è lavorato”.

“Quanto accaduto rappresenta a nostro avviso un grave spreco di risorse e di tempo – rimarcano – Nelle scorse settimane sia l’Amministrazione comunale sia le nostre Associazioni di categoria hanno investito energie e lavoro per affinare il testo del Regolamento, nell’interesse comune di dotare Fiumicino di una normativa aggiornata ed efficace. Non è accettabile vedere questo impegno vanificato da rinvii non motivati. Chiediamo quindi trasparenza e chiarezza sugli ulteriori rallentamenti: è diritto degli operatori del settore Taxi e NCC e dell’intera cittadinanza conoscere le ragioni di questo improvviso stallo e quali saranno i prossimi passi. In particolare riteniamo necessario che vengano spiegati i motivi per cui il documento non è stato nemmeno discusso oggi e quali tempistiche e procedure s’intendano adottare ora per arrivare all’approvazione definitiva del Regolamento”.

“Le scriventi Associazioni ribadiscono la propria determinazione a collaborare con le istituzioni per portare a compimento il Regolamento Taxi e NCC in tempi brevi. Allo stesso tempo, sollecitiamo un immediato cambio di passo: non sono più tollerabili ulteriori ritardi ingiustificati. Auspichiamo che la volontà di dotare la città di Fiumicino di regole chiare per il servizio Taxi e NCC sia condivisa da tutti e si traduca finalmente in atti concreti, nell’interesse sia dei lavoratori del settore sia degli utenti” concludono le Associazioni sindacali del settore NCC vettura e TAXI: ANC Trasporto Persone; Federnoleggio-Confesercenti; Fion Federazione Italiana operatori noleggio; LLP Sinsacato lavoratori settore NCC e TAXI; URI TAXI; URI Unione Radiotaxi Italia; CGIL; CASA ARTIGIANI; COMITATO TASSISTI FIUMICINO