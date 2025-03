Quale futuro per la polisportiva di Fregene?

Quattro realtà associative lanciano un’Assemblea pubblica, con il sindaco, ed un Sondaggio

di Dario Nottola

“Il futuro della polisportiva”. Sarà questo il tema importante al centro di un’assemblea pubblica, domenica 23 marzo, alle 10.30, presso il Centro Anziani in via Porto Conte, 2, a Fregene.

Ad organizzarla la Pro Loco Fregene e Maccarese, il Comitato cittadino Fregene e Maccarese, l’associazione Autonomia da Fiumicino ed il Centro Senior. Quattro importanti realtà aggregative del territorio chiamano a raccolta la cittadinanza per discutere insieme sul futuro della Polisportiva, che ha segnato la storia della cittadina balneare, e per cercare di delineare un centro sportivo a servizio dei cittadini. E’ prevista la partecipazione del sindaco Mario Baccini.

Sul tema è stato lanciato, dalla Pro Loco, anche un sondaggio online e social (CLICCA QUI), per indicare quali sport o discipline si desiderano all’interno della polisportiva o, comunque, di un centro polifunzionale.

“La Polisportiva di Fregene nasce dalla buona volontà degli abitanti di un paese amante del calcio e si dota – è sottolineato – anche di un plateatico coperto per manifestazioni di diverso tipo quali pattinaggio a rotelle, ballo liscio, feste, grandi manifestazioni come Miss Fregene, che per tanti anni è stato un vero e proprio evento annuale. Oggi la Polisportiva non ha un’identità e non ne conosciamo i motivi. Non c’è più il tendone di copertura dove si svolgevano attività sportive al coperto e non è più possibile organizzare manifestazioni“.

“La nostra località – prosegue – ha bisogno di punti di aggregazione e la polisportiva, o comunque si voglia chiamare, deve tornare ad essere uno di questi. Fregene e Maccarese meritano un centro polifunzionale per le attività sportive, che possa essere al servizio anche delle altre località dell’area nord del Comune. È noto che la struttura tornerà nella disponibilità dell’amministrazione comunale. È indetta un’assemblea pubblica con la partecipazione del Sindaco e degli assessori preposti affinché i cittadini possano esprimere quali ritengono siano attualmente le esigenze delle nostre località relativamente alle attività sportive e ricreative che la polisportiva potrebbe soddisfare. Solo a titolo esemplificativo: calcio, pattinaggio, pallavolo, basket, piscina coperta, palestra, oltre ad un’area al chiuso dove organizzare manifestazioni ricreative e di interesse collettivo”.

“Le proposte esprimeranno le esigenze di un’intera collettività e lo scopo dell’assemblea è principalmente quello di partecipare tali necessità all’amministrazione comunale, affinché consideri imprescindibili le richieste dei cittadini in vista della realizzazione di un centro sportivo polivalente. La Polisportiva DEVE tornare ad essere un’area di aggregazione, un punto di riferimento per TUTTI, bambini, adolescenti, giovani, adulti e nonni. Ti invitiamo a partecipare il 23 marzo 2025 alle ore 10:30 presso il Centro Anziani di Fregene e ad esprimere la tua opinione, anche rispondendo al sondaggio”.