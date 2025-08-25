Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 25 Agosto 2025

Pronto intervento in mare: bagnino salva un turista sulla “Spiaggia per Tutti”

Anche oggi, un intervento tempestivo ha evitato il peggio sulle spiagge di Fiumicino

 

L’Assistente Bagnante, Daniele Bernacchia, allievo della “Salvamento Fregene”, in servizio presso la “Spiaggia per Tutti”, ha tratto in salvo un turista di nazionalità ucraina, che si era trovato in seria difficoltà a causa del mare mosso.

 

L’uomo si era immerso nonostante le condizioni del mare non fossero ottimali. Pur sotto l’occhio attento dei bagnini, che lo hanno richiamato più volte, si era allontanato dalla riva fino a non riuscire più a tornare indietro autonomamente.

 

 

Accortosi della situazione, l’Assistente Bagnante è intervenuto e ha rapidamente raggiunto il bagnante in difficoltà, riportandolo a riva in sicurezza.

 

“Anche oggi i nostri assistenti bagnanti hanno dato prova di grande efficienza, professionalità e senso del dovere – dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – A loro va il nostro ringraziamento, per l’impegno costante con cui garantiscono la sicurezza dei cittadini e dei turisti, rendendo le nostre spiagge un luogo accogliente e protetto per tutti”.

 

 

