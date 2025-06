Progetto “Pioneer” Costa: “Una tappa rilevante per la transizione ecologica del nostro territorio”

“Questo è un modello concreto di sostenibilità ambientale e responsabilità condivisa”

di Dario Nottola

Per l’assessore all’Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa, il progetto Pioneer, inaugurato oggi al Leonardo da Vinci, il primo e più grande sistema di stoccaggio energetico in Italia, realizzato con batterie “second life” provenienti da auto elettriche e ibride”, rappresenta una tappa rilevante per la transizione ecologica del nostro territorio.

“Siamo orgogliosi che l’aeroporto di Fiumicino, uno degli snodi più importanti d’Europa, ospiti un sistema di stoccaggio energetico così innovativo, basato sul riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino – Questo non è solo un esempio funzionale di economia circolare, ma anche un modello concreto di sostenibilità ambientale e responsabilità condivisa”.

“Come amministrazione comunale sosteniamo con convinzione ogni iniziativa che punti a ridurre le emissioni e ad accelerare il percorso verso la neutralità climatica. Enel ed ADR dimostrano che innovazione tecnologica, collaborazione tra pubblico e privato, e visione ambientale, possono davvero fare la differenza per preservare e rispettare l’ambiente nel quale viviamo”, conclude Costa