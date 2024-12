Progetto Europeo CIRCE: ASL Roma 3 e Comune di Fiumicino promuovono salute e buone abitudini a scuola

Picca: “La salute dei nostri ragazzi è una priorità assoluta”

È partito ufficialmente questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Fiumicino, CIRCE, il progetto europeo a cui partecipa la ASL Roma 3 per la promozione della salute in età pediatrica e in particolare di quella dei ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni.

L’iniziativa si sviluppa presso gli istituti scolastici di Fiumicino che aderiscono al progetto, dove una squadra dell’Azienda sanitaria composta da medico, infermiere, nutrizionista, psicologo, professionista sanitario e dell’educazione motoria, si occupa di promuovere attività diverse di informazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione e sulla promozione di stili di vita salutari.

Il progetto pilota si muove all’interno di una logica di Health Promotion Center, realizzato tra le scuole e la Casa della Salute di Palidoro a Fiumicino, vero motore del progetto europeo CIRCE-Joint Action, iniziativa di carattere internazionale che ha scelto come partner la ASL Roma 3 selezionandola tra diverse aziende sanitarie italiane.

L’iniziativa prevede prima di tutto una serie di interventi educativi e formativi, come seminari, workshop e open day nelle scuole di Fiumicino rivolti, in primo luogo, alle famiglie e al personale scolastico. I primi incontri ci sono già stati al fine di coinvolgere la cittadinanza e ne seguiranno altri con l’obiettivo di allargare il più possibile la platea. Il secondo step del programma riguarda attività e colloqui individuali per sviluppare programmi personalizzati mirati a migliorare le abitudini alimentari e l’attività fisica dei ragazzi.

“La popolazione-target del nostro Health Promotion Center è rappresentata principalmente dai soggetti a rischio di comportamenti alimentari non salutari e stile di vita sedentario – ha spiegato Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3 – È prevista una valutazione continua per misurare l’efficacia degli interventi, e le attività saranno svolte da un gruppo multiprofessionale dell’ASL su bambini e ragazzi con la collaborazione delle famiglie, informandoli e indirizzandoli a uno stile di vita più salutare e coinvolgendoli in laboratori ed attività motorie adatte all’età. Andremo avanti fino al termine dell’anno scolastico, nella convinzione che promuovere la salute in un contesto scolastico possa incidere nettamente sull’educazione dei nostri figli, su comportamenti alimentari e abitudini sportive e in generale sulle loro scelte future”.

“La salute dei nostri ragazzi è una priorità assoluta – ha dichiarato Monica Picca, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino – Attraverso il progetto CIRCE, possiamo intervenire direttamente nei contesti scolastici, luoghi fondamentali per formare le nuove generazioni su tematiche come la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per le famiglie e per il personale scolastico, perché crea una rete di sostegno e sensibilizzazione che va oltre le aule, coinvolgendo l’intera comunità. Sono certa che l’impegno congiunto del Comune, dell’ASL Roma 3 e delle scuole produrrà risultati significativi e duraturi per il benessere dei nostri giovani cittadini“.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, la dottoressa Daniela Sgroi, Direttore del Dipartimento Cure Primarie ASL Roma 3 e Responsabile Scientifico del Progetto CIRCE, e medici, psicologi e nutrizionisti della ASL Roma 3 Roberto Morello, Alessia Di Mario, Rita Massimino, Claudia Onori, Anna Maria Adriatico, Emanuela Corbari ed Antonio Fiore.