Primo Maggio al mare: il litorale romano si prepara all’invasione

Sole e ponti primaverili richiamano folle tra spiagge, aree verdi e siti archeologici aperti

di Dario Nottola

Con il meteo favorevole, il litorale romano, in occasione domani della Festa dei Lavoratori, si prepara ad accogliere, come da tradizione, un nuovo “assalto” verso le spiagge, per una prima tintarella, e le aree verdi, per il rito del pic-nic.

La ricorrenza non coincide ancora con l’avvio ufficiale della stagione balneare né ad Ostia (probabilmente dal prossimo weekend) né a Fiumicino (qui scatterà solo il 16 maggio). Stabilimenti balneari e chioschi hanno già “oliato” l’accoglienza, limitatamente, per il momento, ai servizi di gastronomia, durante il ponte pasquale e del 25 aprile, che hanno registrato notevoli presenze, 150 mila solo sul litorale di Fiumicino.

Controlli rafforzati da parte della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, a terra ed in mare, in vista della presenza di numerose barche da diporto in navigazione.

Nel ponte, i siti del Parco archeologico di Ostia antica saranno aperti gratuitamente domenica 3 maggio e sarà possibile visitare l’Area archeologica di Ostia antica, il Castello di Giulio II, a Fiumicino il Museo delle Navi, l’Area archeologica dei Porti Imperiali e la Necropoli di Porto. Ed ancora, il Wwf Italia ha organizzato, da domani a domenica, a Macchiagrande di Fregene, attività e laboratori di con visite guidate lungo i sentieri della macchia mediterranea.