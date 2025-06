Prevenzione malattie trasmesse dalle zanzare, firmata l’Ordinanza dal Sindaco

Riporta una serie di misure preventive finalizzate a ridurre la presenza di focolai larvali

Le zanzare sono più che semplici parassiti fastidiosi; possono essere portatrici di malattie gravi e potenzialmente letali. Questi piccoli insetti sono responsabili della trasmissione di vari patogeni che causano malattie.

Per questo rischio è stata firmata dal Sindaco l’ordinanza sindacale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso le punture di insetti vettori, in particolare la zanzara tigre e la zanzara comune.

L’ordinanza, che riguarda tutti i cittadini, enti pubblici e privati, proprietari o gestori di aree aperte, riporta una serie di misure preventive finalizzate a ridurre la presenza di focolai larvali e quindi limitare la proliferazione degli insetti vettori.

(Immagine da web)