Presunte infiltrazioni malavitose, il Sindaco Baccini smentisce le illazioni sui social network

“L’Amministrazione rassicura i cittadini: collaborazione costante con le Autorità e impegno per la massima trasparenza”

“Negli ultimi giorni sono circolate, in particolare sui social network, voci relative a presunte infiltrazioni malavitose nel nostro territorio. Si precisa che, ad oggi, non esistono riscontri ufficiali né elementi oggettivi che confermino tali affermazioni” lo dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

“L’Amministrazione comunale – aggiunge – opera in costante collaborazione con le competenti Autorità di pubblica sicurezza, le quali intervengono prontamente qualora emergano fatti concreti”.

“È fondamentale distinguere tra informazioni verificate e semplici illazioni – sottolinea il Primo Cittadino – che rischiano di generare allarmismo infondato e di indebolire la fiducia reciproca all’interno della comunità”.

“Il Comune continuerà a garantire la massima trasparenza e a mantenere i cittadini aggiornati esclusivamente su dati e provvedimenti ufficiali” conclude Baccini