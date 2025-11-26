Presentato in Aula Consiliare il nuovo libro di Riccardo Di Giuseppe

“Le strade di Maccarese”, un viaggio tra storia, toponimi e identità del territorio: studenti, istituzioni e comunità insieme per riscoprire le radici locali

di Fernanda De Nitto

L’aula consiliare del Comune di Fiumicino continua ad ospitare eventi culturali e formativi volti ad approfondire la conoscenza storica e sociale dei territori. E’ stato, infatti, presentato il libro dell’autore locale Riccardo Di Giuseppe “Le strade di Maccarese – Toponimi e odonimi”, dedicato ad approfondire le origini e la conoscenza storica e sociologica di alcune arterie principali della località.

A presenziare l’evento il Sindaco Mario Baccini, il Vice Sindaco Assessore Giovanna Onorati, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, Sergio Estivi, Presidente della Fondazione Anna Maria Catalano, Claudio Destro, Amministratore Delegato della Maccarese S.p.A. e Gianluca Piovesan, Professore di scienze naturali ed ambientali presso l’Università della Tuscia di Viterbo.

Molti studenti del territorio, delle scuole primarie e superiori, hanno ascoltato le preziose testimonianze storiche e culturali dei vari relatori, riguardanti le origini della località di Maccarese e dei suoi abitanti.

“Il mio interesse per la storia locale, avendo sempre vissuto nel territorio tra Maccarese e Fregene, è nato dalle scuole elementari, durante una visita alle Vasche di Maccarese. In quell’occasione, grazie ad una preziosa guida del posto, ho scoperto attraverso una semplice piccola pozza, con ai lati delle impronte e degli aculei di istrice, quanto la storia fosse importante per conoscere le origini del territorio in cui si vive – ha affermato Riccardo Di Giuseppe durante la presentazione del libro – Già da bambino mi sono appassionato alla storia locale iniziando a pormi mille domande sulle ragioni per cui alcune delle strade che percorrevo quotidianamente avessero quei nomi. Con il tempo e diversi studi, interviste agli abitanti, lunghe passeggiate, consultazioni di carte antiche e soprattutto mediante l’archivio storico della Maccarese S.p.A. sono riuscito a mettere insieme le varie informazioni, e dopo anni ho realizzato il mio sogno, di pubblicare tutte le mie ricerche in volume. E’ essenziale vivere il nostro territorio come un museo a cielo aperto dove anche i nomi delle strade contribuiscono a fornirci indicazioni importanti sulle origini e la storia della nostra città” ha concluso Di Giuseppe.

“La storia della Maccarese S.p.A. si interseca con quella della località, sia per gli aspetti culturali che propriamente produttivi ed urbanistici. Proprio quest’anno l’azienda ha festeggiato i suoi cento anni dalla nascita in un territorio che ha una storia millenaria che parte dal 1100 e va avanti nel tempo, fino ai giorni nostri – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Maccarese S.p.A. Claudio Destro, che del volume ha scritto la prefazione – Il libro di Di Giuseppe, mai scritto prima, offre una spiegazione chiara sull’origine del nome delle strade di Maccarese, offrendoci uno spaccato storico di come le amministrazioni del tempo decisero di intitolare le strade, rispettando tradizione e consuetudine. Per vivere il presente bisogna conoscere la storia.” ha concluso Destro.

“Riccardo Di Giuseppe rappresenta un punto di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio – ha sottolineato il Sindaco Mario Baccini durante il saluto istituzionale – Il libro è importante perché non si limita a elencare nomi di strade: è una vera e propria mappa culturale e identitaria della città. Raramente ci fermiamo a riflettere su ciò che si nasconde dietro un nome, eppure opere come questa restituiscono alla comunità un patrimonio storico prezioso, che racconta trasformazioni, radici e percorsi che ci definiscono.”