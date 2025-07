Porto Crocieristico. Tavoli del Porto: “Accettiamo l’incontro con il Sindaco, in attesa del possibile stralcio”

Di Bianco: “Andremo ad ascoltare le comunicazioni che in attesa che si chiarisca il destino del progetto”

“Apprendiamo della lunga lettera aperta ai cittadini del Sindaco Baccini, sul progetto del porto crocieristico di Fiumicino presso il Vecchio Faro (CLICCA QUI), a pochi giorni dall’incontro richiesto dallo stesso Sindaco al nostro Comitato e a due anni dal precedente confronto tenutosi subito dopo le ultime elezioni” lo dichiara David Di Bianco, portavoce del Comitato Tavoli del Porto.

“Non è questo il luogo adatto a rispondere alle diverse contraddizioni che emergono dalla lettura del testo – prosegue – compreso l’attacco alle numerose associazioni di cittadini avverse al progetto e alla loro rappresentatività, descritte come una minoranza chiassosa, in contrapposizione ad una maggioranza silenziosa”.

“Cittadini che da diversi anni, in maniera del tutto volontaria – sottolinea Di Bianco – hanno messo a disposizione le proprie energie e competenze per mantenere viva un’area di importanza storico-culturale e per opporsi ad un progetto che resta tuttora incompatibile con il territorio e con dubbi profili di legittimità normativa e funzionalità all’interesse pubblico”.

“Accettiamo l’invito, se pur tardivo, per senso di responsabilità civica nella consapevolezza che questo incontro non colmerà il vuoto di dialogo istituzionale e conseguente mancanza di percorsi partecipati con la città. Andremo ad ascoltare con rispetto istituzionale le comunicazioni che il Sindaco intende darci in attesa che si chiarisca, speriamo a breve, il destino del progetto alla luce della recente richiesta di stralcio dal decreto Giubileo formulata dalla Corte dei Conti” conclude David Di Bianco, portavoce del Comitato Tavoli del Porto