Porto crocieristico. Comitato Tavoli del Porto: “Il Giallo della Muraglia Fiumi-Cinese”

“Chiediamo chiarezza sulle contrastanti dichiarazioni date da uffici tecnici e da rappresentanti dell’Amministrazione”

“Risale al 3 marzo l’installazione dei new jersey sulla spiaggia del Vecchio Faro da parte della società Fiumicino Waterfront Srl e difeso dalla società concessionaria come semplice perimetrazione della zona di sua competenza senza che vi sia attualmente alcun lavoro in corso” si legge nella nota stampa del Comitato Tavoli del Porto.

“Nello specifico – prosegue – la Fiumicino Waterfront ha dichiarato a mezzo stampa di stare delimitando la zona di propria responsabilità per dividerla da quella di responsabilità del Comune. Intervenuto anche l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, con una dichiarazione su La Provincia di Fiumicino, dove confermava che i new jersey sono stati posati dal concessionario per separare ‘l’area di propria responsabilità distinguendola da quella del Comune‘ ”.

“È di oggi però la risposta degli uffici tecnici del Comune di Fiumicino, ad una nostra richiesta di chiarimento che invece smentiscono le dichiarazioni dell’assessore, confermando che la zona interessata dai Bilancioni, e rimasta fuori dal muro posato in spiaggia, è sempre rientrante nella concessione sotto la responsabilità della società in questione. Tra queste contrastanti dichiarazioni che ci vengono da uffici tecnici e rappresentanti dell’Amministrazione chiediamo chiarezza una volta per tutte. Ricordiamo ai cittadini che questo sabato 15 marzo ore 11.00 ci sarà un’assemblea pubblica al Parco della Liburna, in via del Faro 240, per un confronto tecnico sullo stato del progetto. Per chi volesse partecipare dalle ore 10.00, grazie all’ospitalità dell’associazione SaiFo, sarà possibile visitare la Liburna” conclude la nota stampa del Comitato Tavoli del Porto