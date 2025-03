Porto crocieristico, Baccini replica al Sindaco di Civitavecchia, Piendibene

“Piendibene concentri le sue energie sulla sua città, piuttosto che preoccuparsi di questioni che non gli competono”

Dopo le dichiarazione del Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, dove si rivolge direttamente al Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, chiedendo chiarezza sui lavori per la realizzazione del nuovo porto crocieristico, dove ha detto “Ho appreso con grande preoccupazione, che nelle ore notturne sarebbero stati eseguiti lavori che sembrerebbero propedeutici alla realizzazione del porto di Fiumicino. È indispensabile chiarire immediatamente la natura di questi interventi, poiché, allo stato attuale, parliamo di un progetto che continua a destare fortissime perplessità”.

La replica del Sindaco Baccini: “Il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, sembra avere molto tempo a disposizione se può permettersi di occuparsi dei problemi di Fiumicino. Per quanto ci riguarda, non abbiamo bisogno della sua consulenza per affrontare le questioni che riguardano il nostro territorio. Piendibene concentri le sue energie sulla sua città, cercando presunte opacità altrove piuttosto che preoccuparsi di questioni che non gli competono alla sua giurisdizione. Se questa è la linea istituzionale e politica che intende adottare, sono disposto a seguire il suo esempio e a prendere in considerazione anche le problematiche di Civitavecchia. Ma, come detto, credo che il miglior consiglio per il sindaco di Civitavecchia, sia di concentrarsi su ciò che concerne il suo territorio” ha concluso il Primo Cittadino, precisando che, la sua risposta a Piendibene è un atto di rispetto istituzionale, ma che non tornerà più sull’argomento lasciando, come merita, che cada nell’oblio.