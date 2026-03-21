Ponte dei Congressi, via libera ai lavori: Anas ha aggiudicato la gara per la sua realizzazione

Nuovo collegamento tra Eur e Roma–Fiumicino, meno traffico e più mobilità sostenibile. Fine prevista nel 2031

di Dario Nottola

Anas SpA. (società del Gruppo FS Italiane), in qualità di soggetto attuatore e per conto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri, ha aggiudicato la gara per la realizzazione del Ponte dei Congressi, una delle opere strategiche più rilevanti previste per il Giubileo.

L’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Eteria, che comprende primarie imprese nazionali del settore infrastrutturale.

A seguito dell’aggiudicazione sarà disposta la consegna in via d’urgenza delle attività, al fine di completare la progettazione esecutiva entro la fine dell’anno e avviare subito la fase realizzativa.

“Con l’aggiudicazione del Ponte dei Congressi sblocchiamo un’opera strategica per Roma, attesa da anni – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – si tratta di un intervento che cambierà concretamente la mobilità del quadrante sud della Capitale, con la riduzione del traffico e il miglioramento dei collegamenti con l’EUR e l’autostrada Roma–Fiumicino. Anas è impegnata come sempre a rispettare tempi e obiettivi, attraverso competenze tecniche e strumenti straordinari. Questo progetto rappresenta un’importante occasione di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, capace di lasciare un’eredità duratura per la città e per i cittadini”.

La nuova infrastruttura collegherà direttamente l’autostrada Roma–Fiumicino con i quartieri Magliana, Ostiense ed Eur, alleggerendo il traffico sul Ponte della Magliana, oggi unico collegamento tra il Grande Raccordo Anulare e l’EUR.

Dal punto di vista tecnico, il ponte avrà una lunghezza di circa 200 metri e sarà caratterizzato da due grandi archi in acciaio collegati tra loro, con una luce centrale particolarmente ampia, circa il doppio rispetto alle soluzioni adottate per le opere Giubilari.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema stradale con un anello rotatorio a senso unico per collegare le carreggiate in direzione Roma e Fiumicino tramite rampe di connessione. Sono inoltre previsti interventi di adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di percorsi dedicati a ciclisti e pedoni, al fine di promuovere la mobilità sostenibile. È inoltre prevista la realizzazione del Parco Fluviale del Tevere, che si estenderà tra il Ponte della Magliana e il nuovo Ponte dei Congressi.

L’intervento rientra nel Programma dettagliato delle opere giubilari (DPCM 11 giugno 2024, ID 134) ed è finanziato con risorse del Giubileo 2025 e fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che di Roma Capitale. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 298,2 milioni di euro, di cui 8,6 milioni a valere sui fondi del Giubileo 2025 e 289,6 milioni a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Roma Capitale. Il completamento dell’opera è previsto entro il 2031.

La progettazione del Ponte dei Congressi e della relativa viabilità accessoria è stata avviata nel 2007, l’intervento è stato oggetto, da parte di Anas, di una profonda revisione complessiva, con aggiornamento dei calcoli progettuali e il coinvolgimento di professionalità specialistiche, al fine di garantire tempi certi di realizzazione.

La realizzazione del Ponte dei Congressi seguirà il “metodo Giubileo”, basato su un forte coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti – tra cui Roma Capitale e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – per assicurare il rispetto dei tempi e l’efficace attuazione degli interventi.