Polo natatotio Granaretto, la struttura si svilupperà su un’estensione di 1.650 mq

Onorati: “Il complesso sportivo, riservato alla pratica degli sport acquatici, sarà al servizio della collettività”

di Fernanda De Nitto

Con la realizzazione dei primi scavi, conseguenti all’apertura del cantiere avviato i primi di ottobre del 2024, sono iniziati ufficialmente i lavori destinati alla costruzione del Polo Natatorio di Granaretto.

L’opera che sorgerà in un’area libera di proprietà del Comune di Fiumicino, presso la località di Granaretto, situata in Via Ferdinando Fuga, sarà destinata ad ospitare la totalità del complesso sportivo riservato alla pratica degli sport acquatici.

Il progetto, avviato proceduralmente dalla precedente amministrazione, è destinato alla promozione dello sport per tutti i cittadini del territorio, in particolare per le attività agonistiche e amatoriali praticate in piscina come nuoto, pallanuoto o il sincronizzato.

Dal punto di vista dimensionale, l’intero lotto destinato ad ospitare il complesso sportivo, avrà un’ampiezza di 6.500 mq. La struttura principale, di forma rettangolare, si svilupperà su un’estensione di 39×41 metri, per un totale di 1.650 mq; la centrale termica, invece, presenterà una superficie di 53 mq.

La vasca per le attività natatorie sarà delle dimensioni di 16,25×25 metri, con un’altezza minima di 140 cm ed una massima di 1,80 metri. All’interno del medesimo complesso sportivo vi sarà una palestra complementare alle attività di allenamento in vasca di una grandezza pari a 54 metri quadri con annessi spogliatoi, servizi igienici ed un punto di primo soccorso.

La piscina sarà realizzata in calcestruzzo armato, mentre la pavimentazione interna sarà di tipo vinicolo, antiscivolo, antibatterico. Sulla superficie di copertura disponibile, una volta completato l’edificio, come richiesto dalla normativa specifica, sarà installato un impianto di energia da fonte alternativa, realizzato con pannelli in silicio policristallino, in conformità alle norme CEI.

Inoltre la piscina sarà dotata di impianto di filtrazione e trattamento acqua e circolazione, completo di vasca di compenso, filtri, dosatori di pH, dosatori di cloro, dosatori di neutralizzante cloro, sistemi di analisi e regolazione continua. L’aspirazione, invece, verrà effettuata tramite vasche di compenso e pozzetti di fondo. L’immissione di acqua depurata sarà realizzata attraverso 20 bocchette radiali a pavimento, necessarie per meglio garantire una distribuzione uniforme in vasca di acqua filtrata.

Per la realizzazione dell’opera è previsto un investimento totale di 3.700.000 euro, di cui una buona parte sono costituiti da fondi PNRR del bando “Sport e inclusione sociale”.

“Questa nuova opera consentirà di dotare la zona del Granaretto di una struttura sportiva a servizio della collettività, volta a soddisfare le esigenze di coesione sociale e pratica delle attività sportive, focalizzando il bacino di utenza in particolare sulle località di Palidoro, Passoscuro, Aranova, Maccarese e Torrimpietra – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Tale struttura, destinata alla pratica delle attività natatorie, sarà coerente con le normative della Federazione Italiana Nuoto relativamente alla possibilità di omologare l’impianto per gare di nuoto, sincro, salvamento e pallanuoto”.