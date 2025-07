Polizia Locale intensifica i controlli sul litorale: sanzioni e interventi in diverse località

Carola: “Pattugliamenti mirati nelle zone di Focene, Fregene, Passoscuro e Fiumicino”

Proseguono le attività di controllo e pattugliamento della Polizia Locale di Fiumicino su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle località balneari in questo periodo di maggiore affluenza.

“Nel corso del fine settimana appena trascorso, sono stati effettuati pattugliamenti mirati nelle zone di Focene, Fregene, Passoscuro e Fiumicino” conferma il Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola.

“Soltanto a Focene sono state elevate – prosegue – circa 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per sosta irregolare, con la rimozione forzata di numerosi veicoli. A Passoscuro e nella zona nord di Focene sono stati sanzionati diversi cittadini per l’installazione non autorizzata di tende e strutture sulla spiaggia, in violazione delle norme che regolano l’utilizzo del demanio marittimo”.

La Polizia Locale è inoltre intervenuta in tre episodi di incendio sul territorio comunale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. I roghi si sono sviluppati in via Riserva del Pascolaro, via della Muratella all’altezza di Monte Carnevale e in via Portuense. Le operazioni hanno consentito di contenere rapidamente le fiamme, evitando conseguenze più gravi per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.