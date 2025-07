Pista pattinaggio, Opposizione: “L’incontro tra il Sindaco e la società sportiva ha finalmente portato una buona notizia”

“Noi continueremo a vigilare e a difendere la dignità del nostro territorio e delle sue eccellenze”

“L’incontro di oggi, giovedì 3 luglio, tra il Sindaco e la società sportiva ha finalmente portato una buona notizia: il pattinaggio potrà proseguire. È una scelta giusta, che restituisce un pò di serenità agli atleti, alle famiglie e a tutta la comunità sportiva. Ma soprattutto dimostra una cosa: avevamo ragione. Sin dal primo momento abbiamo detto che si poteva trovare una soluzione diversa, più rispettosa delle persone e delle realtà coinvolte. Invece si è scelta la strada dello sgombero in cinque giorni, con toni da ultimatum e nessuna pianificazione” lo dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Paolo Calicchio, Erica Antonelli, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Barbara Bonanni.

“Tutto questo poteva essere evitato – ribadiscono – Bastava programmare per tempo, bastava ascoltare, bastava avere rispetto per chi da anni anima il nostro territorio con passione e impegno. Dopo due anni di immobilismo, si è scelto di intervenire con modalità arroganti e confuse, salvo poi fare marcia indietro. E adesso, finalmente, si apre uno spiraglio positivo solo grazie alla determinazione di chi ha denunciato le storture e chiesto trasparenza”.

“In merito alla pista del Cetorelli – aggiungono – ci sono video e dichiarazioni che dimostrano come l’intero percorso fosse stato avviato dalla nostra amministrazione. Ma in oltre due anni, l’attuale maggioranza non ha fatto nulla per portarlo avanti. È sempre la stessa storia: quando si tratta di tagliare nastri, si prendono i meriti. Ma quando emergono problemi, la colpa è sempre di chi c’era prima. È un disco rotto che non convince più nessuno“.

“Parliamo di concessioni scadute, ma alcune vengono celebrate con incontri ufficiali in Comune, mentre altre vengono trattate come nemici da cacciare. È questa la loro idea di equità e trasparenza? Ci sono concessioni di Serie A e di Serie B? La verità è che, avendo aggiudicato l’appalto due anni fa, si poteva e si doveva programmare tutto con largo anticipo, evitando danni e umiliazioni a una realtà sportiva sana e importante. La demagogia ha le gambe corte, e oggi si è visto. Fa sorridere, ma anche riflettere, che solo ora alcuni consiglieri di maggioranza si siano risvegliati, dopo mesi di silenzi in Consiglio anche davanti a problemi ben più gravi. Noi continueremo a vigilare, a proporre soluzioni e a difendere la dignità del nostro territorio e delle sue eccellenze” concludono i Consiglieri comunali di opposizione