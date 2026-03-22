Piana del Sole, esplosa palazzina: due feriti gravi (FOTO)

In corso le ricerche di eventuali altre persone rimaste sotto le macerie.



di Fernanda De Nitto

Un forte boato ha scosso la tranquillità dei residenti delle zone comprese tra Parco Leonardo, Vignole e la Piana del Sole. Infatti, circa alle ore 13.00, probabilmente a causa di una fuga di gas, è esplosa una palazzina in Via Tavagnasco, all’angolo con Via Cigliè, nella zona di Ponte Galeria, XI Municipio del Comune di Roma.

Da quanto si apprende, a seguito del forte boato, la palazzina è andata completamente distrutta dalla potente deflagrazione che ha coinvolto, data la forza dell’esplosione, anche le due abitazioni attigue che sono rimaste gravemente danneggiate.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, con un dispiegamento eccezionale di uomini e mezzi, con le squadre 13/A di Ostia, 11/A dell’Eur, l’AB/13, l’AS/13, la 26/A, la 4/A della Pisana, la 7/A, il funzionario di guardia, l’autobotte, l’autoscala, il nucleo cinofilo, il CRRC, le squadre USAR e il nucleo Gos. Le squadre, oltre a provvedere a mettere in sicurezza l’area, stanno verificando l’eventuale presenza di feriti all’interno delle abitazioni andate distrutte. Presenti, altresì, i mezzi di soccorso del 118, la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Da quanto si apprende da testimoni del posto, sembra che siano almeno due le persone gravemente ferite e trasportate in codice rosso in ospedale, coscienti al momento del trasferimento presso il nosocomio. Ovviamente sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre persone rimaste sotto le macerie.

La colonna di fumo nero e il terribile boato sono stati avvertiti a chilometri di distanza, in particolare proprio nelle zone limitrofe al Comune di Fiumicino e nelle aree commerciali.

Sono circa settanta le persone che risiedevano presso le abitazioni andate distrutte dalla deflagrazione, per le quali il Comune di Roma e gli altri preposti dovranno presto trovare una soluzione abitativa alternativa, perlomeno a garanzia dell’emergenza che stanno vivendo.

Notizia in aggiornamento.