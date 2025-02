Paura pittbull, Focene torna a vivere momenti di panico

Di Genesio Pagliuca e Petrillo: “Il Comune passi dalle parole ai fatti”

“Nella serata di ieri, venerdì 7 febbraio, due pitbull hanno seminato il panico lungo la via principale della località, rincorrendo alcuni giovani. Solo il tempestivo intervento di alcuni cittadini ha evitato conseguenze più gravi” lo dichiarano i Capigruppo Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo

“Un episodio che suona come una beffa, considerando che – rimarcano – proprio nella mattinata del 7 febbraio alcuni cittadini di Focene hanno incontrato il Sindaco Baccini e l’Assessora Picca, per affrontare il problema della sicurezza legata agli animali pericolosi. Il Sindaco ha ribadito il suo impegno per una soluzione concreta, ma i fatti dimostrano che è necessario accelerare“.

“Sempre nella stessa giornata – aggiungono – la Commissione Diritti Animali si è riunita per proseguire la revisione del regolamento comunale, con l’obiettivo di concludere i lavori entro la prossima settimana. Tra le proposte avanzate, vi è l’introduzione di corsi di formazione o ‘patentini’ per i proprietari di cani che richiedono una gestione particolare, un’idea condivisa anche dai rappresentanti ASL. Inoltre, è stata sollecitata la reintroduzione delle convenzioni con le guardie zoofile, con un avviso pubblico in arrivo a breve”.

“Da parte nostra, garantiamo il massimo impegno per una rapida approvazione del nuovo regolamento. I cittadini di Focene hanno il diritto di camminare in sicurezza senza il timore di nuove aggressioni. Pertanto, è necessario attivare immediatamente i protocolli e coinvolgere l’azienda specializzata nella cattura degli animali. Il Comune di Fiumicino deve passare dalle parole ai fatti” concludono Di Genesio Pagliuca e Petrillo