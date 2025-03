Passoscuro, tentano di occupare un edificio pubblico: denunciate 12 persone

L’intervento si è svolto nei pressi di una casa cantoniera abbandonata, situata lungo la via Aurelia

Nel corso del pomeriggio del 17 marzo 2025, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno denunciato 12 cittadini romeni, 6 uomini e 6 donne, per il reato di tentata occupazione abusiva di edifici pubblici o privati. L’intervento si è svolto a Passoscuro nei pressi di una casa cantoniera abbandonata, situata lungo la via Aurelia.

L’operazione è scattata a seguito di un intervento d’iniziativa da parte dei Carabinieri che stavano effettuando un controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di illegalità, tra cui le occupazioni abusive di edifici dismessi.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno sorpreso i 12 cittadini stranieri mentre cercavano di forzare le protezioni in muratura delle porte e delle finestre dell’immobile, realizzate appositamente per prevenire simili azioni di invasione. I presunti responsabili, infatti, avevano già sfondato alcune delle barriere protettive in muratura per accedere all’edificio, con l’intento di occupare abusivamente la struttura.

L’edificio, che era già stato oggetto di simili tentativi di occupazione in passato, e l’ente proprietario dell’immobile, ha formalizzato subito una denuncia. I militari continueranno a monitorare gli edifici abbandonati e le aree vulnerabili sul territorio, per prevenire ulteriori tentativi di occupazioni abusive e per tutelare la sicurezza della collettività.