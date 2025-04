In “Una giornata particolare” buona affluenza sul litorale di Fiumicino per la Pasquetta

Sin dalle prime ore del mattino un flusso senza sosta, diretto verso Ostia, Fiumicino, Maccarese, Fregene, ed altre località

di Dario Nottola

“Una giornata particolare”, per citare il grande film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha camminato sui cellulari o via radio mentre i molti romani stavano raggiungendo in auto il litorale per trascorrere in relax la Pasquetta.

Sin dalle prime ore del mattino si sono diretti verso Ostia, Fiumicino, Maccarese, Fregene, ed altre località, in un flusso proseguito senza sosta con, intorno alle ore 14, ancora tanti e tanti veicoli in uscita dall’autostrada Roma-Fiumicino.

Occhi poi ancora sui telefonini per scorrere gli aggiornamenti sulla scomparsa del Pontefice. Un 21 aprile segnato dalla tristezza e dal cordoglio, quindi, e che, tuttavia, ha rispettato la tradizione, tra scampagnate, picnic e prime tintarelle. La giornata di sole e la temperatura gradevole sui 20 gradi, a parte il vento, hanno richiamato via via tante presenze sulle spiagge e nelle aree verdi delle varie località a nord e sud di Roma.

Sugli arenili passeggiate, giochi, picnic; pochi, i più audaci, per il momento, in costume da bagno. Non sono mancati anche turisti stranieri. Tra le aree verdi con le maggiori presenze la pineta di Castelfusano, ad Ostia; a Fiumicino il parco di Villa Guglielmi, alle 9 già “presidiato” dagli irriducibili del picnic, e il “Parco Forti – Città dei Bambini”, assai frequentati dalle famiglie e dai bambini, la pineta monumentale e l’Oasi Wwf di Macchiagrande ed il Parco Avventura, a Fregene, località “buen retiro” dei romani che ha visto, per il ponte pasquale, la riapertura di villette e seconde case di villeggiatura in vista della bella stagione. Attività a pieno regime per ristoranti, bistrot e stabilimenti balneari che, già da giorni, hanno fatto il pieno di prenotazioni e hanno servito piatti a base di spaghetti con le vongole e fritto di pesce. Sul lungomare di Fiumicino, che ha ospitato gli ambulanti di Forte dei marmi, parcheggi esauriti già a mezzogiorno.

Controlli di Forze dell’Ordine e Polizia Locale sulle principali strade di accesso, assai trafficate, come l’ultimo tratto della Roma-Fiumicino, e nei luoghi di maggior aggregazione. C’è anche chi ha scelto di trascorrere la Pasquetta all’insegna della cultura, visitando i siti archeologici, aperti oggi in via straordinaria: l’Area archeologica ed il Castello di Giulio II ad Ostia Antica, ed a Fiumicino rispettivamente l’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto.