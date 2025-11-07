Parco Leonardo: insediato il nuovo Consiglio direttivo del Comitato di Quartiere

Erik Paciucci eletto Presidente: “Costruiamo fiducia e collaborazione per un Quartiere più unito e vivibile”

Il CQPL riparte con entusiasmo Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo (CQPL) ha ufficialmente insediato il nuovo Consiglio direttivo, che guiderà l’associazione per il biennio 2024–2026. L’elezione dei Consiglieri, svoltasi online, ha registrato un’ottima affluenza: 175 votanti su 193 aventi diritto. Un risultato che conferma la forte partecipazione e il desiderio dei residenti di contribuire alla vita comunitaria.

Il Consiglio direttivo ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato al voto e continuano a sostenere le attività del Comitato. Il nuovo organismo, composto da dodici membri, garantisce una rappresentanza equilibrata di tutte le aree del quartiere — Athena, Pleiadi e Polis — favorendo una partecipazione ampia e inclusiva.

La nuova squadra Nel corso della prima riunione sono state assegnate le cariche previste dal nuovo Statuto, delineando una leadership rinnovata e coesa:

– Erik Paciucci – Presidente

– Paolo Vece – Vicepresidente

– Giuseppe R. Fatiga – Segretario

– Lorenzo Franceschini – Tesoriere

Completano la squadra i Referenti:

– Antonio Dell’Olio (Ufficio Stampa)

– Francesca Graziani (Collegio dei Garanti)

– Gabriel A. Lopez (Gruppo Operativo per la Manutenzione Civica)

– Stefano Conti (Gruppo di Lavoro Iniziative ed Eventi)

Il Consiglio direttivo è inoltre composto da Antonella Cavallo, Daniele Forti, Jascin Calafato e Salvatore Russo.

Una visione di collaborazione e ascolto In una nota congiunta, il Consiglio direttivo ha definito le linee guida per il nuovo corso: “Il nostro impegno è portare un’energia rinnovata, fondata su relazioni autentiche e costruttive. Vogliamo trasformare l’ascolto in azione, raccogliere le istanze dei residenti e collaborare con le Istituzioni per migliorare concretamente la qualità della vita. Il CQPL sarà un ponte attivo tra cittadini e territorio“.

Le parole del Presidente Il neoeletto Presidente Erik Paciucci, 33 anni, manager in EY, sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e del volontariato come leve per rafforzare il senso di comunità: “La principale sfida è superare diffidenza e frammentazione. Dobbiamo costruire fiducia e favorire un dialogo costante. Il nostro obiettivo è creare un network che connetta cittadini, associazioni e istituzioni, così che la collaborazione diventi un valore stabile. Solo insieme possiamo trasformare lo spirito civico in una forza collettiva e responsabile”.

L’invito alla comunità Il nuovo Consiglio direttivo invita tutti i residenti a partecipare attivamente alle iniziative, unirsi ai Gruppi di Lavoro e contribuire con idee, tempo e competenze. Ogni contributo è prezioso per rendere Parco Leonardo un quartiere più forte, inclusivo e vivibile.