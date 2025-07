Parco Leonardo, dal monitoraggio ARPA Lazio la qualità dell’aria risulta nella norma

Baccini: “Questi risultati non ci fanno abbassare la guardia. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione”

A seguito delle numerose segnalazioni relative a roghi di rifiuti nella zona di Parco Leonardo, il Comune di Fiumicino ha richiesto ad ARPA Lazio, un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria, con campionamento di 24 ore in via Copenaghen.

Dai primi risultati comunicati da ARPA, le concentrazioni di sostanze inquinanti risultano al momento entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle normative internazionali. In particolare, la concentrazione di diossine rilevata è pari a 0,3 pg/m³, valore che rientra nei parametri di tolleranza indicati nelle Air Quality Guidelines for Europe 2000 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Anche il benzo(a)pirene, è stato rilevato a 0,2 ng/m³, ben al di sotto del valore limite di 1 ng/m³.

Restano in corso le analisi sui Policlorobifenili (PCB), per i quali si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

“Abbiamo chiesto l’intervento di ARPA per garantire trasparenza e tempestività nella verifica della qualità dell’aria a seguito degli episodi di combustione anomala segnalati da giorni – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – I primi dati, pur non evidenziando criticità immediate, non ci fanno abbassare la guardia. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione e ribadiamo il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.

Il Comune fornirà aggiornamenti costanti non appena saranno disponibili i risultati completi delle analisi.