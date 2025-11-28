Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 28 Novembre 2025

Parco Leonardo, da via delle Arti il nuovo svincolo autostradale: collegamento diretto con Roma

L’inaugurazione il 1° dicembre alle 10 alla presenza del Sindaco Baccini

 

 

Il 1° dicembre sarà inaugurato, alle ore 10, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, il nuovo svincolo autostradale di collegamento tra Parco Leonardo e Roma, accessibile da via delle Arti.

 

Si tratta di un intervento strategico, realizzato in collaborazione con ANAS, a beneficio della viabilità urbana. Il nuovo collegamento consentirà agli automobilisti di evitare il transito obbligato su via Portuense per raggiungere l’A90, contribuendo così a decongestionare il traffico da e verso Fiumicino. Allo stesso tempo permetterà ai residenti di Parco Leonardo di raggiungere la Capitale in modo più rapido e agevole.

 

“Si tratta di un’opera attesa da anni, che oggi finalmente diventa realtà. L’apertura di questo svincolo rappresenta un intervento strategico per la mobilità del nostro territorio – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Un risultato frutto del lavoro costante, della collaborazione e della forte sinergia con ANAS. È un esempio di come, grazie a un impegno condiviso, sia possibile realizzare infrastrutture utili allo sviluppo e alla modernizzazione del nostro Comune”.

 

 

 

