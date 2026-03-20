Parco Forti, al via la riqualificazione dei locali vandalizzati

Nuovi investimenti per uno spazio sempre più frequentato da famiglie e bambini

Sono in corso i lavori di sistemazione e riverniciatura dei locali-servizio all’interno del parco pubblico Tommaso Forti a Fiumicino. I fabbricati, costruiti per accogliere bar, ludoteca, oltre al box adibito a servizi igienici, a più riprese sono stati vandalizzati con graffiti sui muri interni ed esterni e danneggiamenti a porte e vetri.

L’amministrazione comunale ha stanziato circa 56 mila euro per gli interventi di sistemazione.

L’area di circa 2 ettari della “Città dei bambini” è sempre più frequentata da famiglie con bambini e giovani, che hanno a disposizione “Isola del tesoro”, la “Cupola sensory”, una sorta di multi-giochi per arrampicate grazie all’intersezione di funi, e vicino sistemati due tappeti elastici. Nelle altre zone, suddivise per età, il “Paradiso dei piccoli” aperto a bimbi da 0 a 3 anni e uno per i più grandi con scivoli e altalene. Davanti alla ludoteca sorge il quadrante fitness con attrezzature e un tappeto antitrauma.

Inoltre, il parco dispone di un campo polivalente per giocare a calcetto e un rettangolo, con il fondo in sabbia, per la pallavolo. Lungo le ali del centrale mega palco sono state di recente installate 10 isole in legno adibite a pic-nic. In vista anche dell’affidamento della gestione del Parco, si spera ora, anche, che venga ripristinata la targa in marmo con l’intitolazione a Tommaso Forti che giace, in frantumi, desolatamente a terra sul prato sotto il palo di sostegno.