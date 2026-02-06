Parcheggi a cielo aperto: stop temporaneo a nuove attività su tutto il territorio comunale

La Giunta Comunale delibera misure di salvaguardia in attesa di una regolamentazione organica

Negli ultimi anni, sul territorio comunale si è registrata una crescente diffusione di attività economiche finalizzate alla realizzazione di parcheggi e rimesse a cielo aperto, spesso dichiarate come temporanee o stagionali.

Al fine di garantire un corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della qualità della vita dei cittadini, l’Amministrazione Comunale ha deliberato in Giunta l’avvio di un percorso di regolamentazione della materia. Il provvedimento pone particolare attenzione alla tutela dei ricettori sensibili, ai luoghi di maggiore vulnerabilità e agli impatti sulla mobilità urbana.

Considerati i tempi necessari per la redazione di un regolamento organico, il suo esame nelle competenti Commissioni consiliari e la successiva approvazione in Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha ritenuto necessario adottare misure provvisorie di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio.

È stato infatti accertato che alcune attività di parcheggio e rimessaggio di autovetture, pur dichiarate come temporanee o stagionali, assumono di fatto un carattere permanente o continuativo. Tali attività, oltre a non generare benefici economici significativi per la Città, possono produrre potenziali impatti negativi sull’ambiente e sulla qualità della vita dei residenti.

Per questi motivi, la Giunta Comunale ha deliberato il divieto temporaneo, su tutto il territorio comunale, dell’insediamento di attività di parcheggio a carattere temporaneo o stagionale, in attesa dell’approvazione di una disciplina specifica e strutturata.

Il divieto sarà applicato anche alle attività di parcheggio permanenti che non rispettino la normativa urbanistica ed edilizia vigente o che non garantiscano i requisiti richiesti in materia di tutela ambientale, salute pubblica e sicurezza dei cittadini.