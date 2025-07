Paoletti Ecologia: “Situazione sotto controllo dopo l’incendio a Parco Leonardo”

Non risultano coinvolti materiali pericolosi né sostanze tossiche

In merito all’incendio sviluppatosi nella prima mattinata di oggi, lunedì 7 luglio, in via della Corona Boreale, nella zona di Parco Leonardo, Paoletti Ecologia intende fornire alcuni chiarimenti a tutela della cittadinanza e della corretta informazione.

Il primo allarme è scattato in tarda nottata, per un principio di incendio di lieve entità prontamente domato dalla Protezione Civile. Poco prima delle ore 7, le fiamme hanno ripreso vigore nei campi adiacenti: a questo punto il personale dell’azienda ha allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti intorno alle 9:30. In questo lasso di tempo le fiamme sono riuscite ad attraversare il piazzale dell’azienda, coinvolgendo alcuni materiali presenti all’esterno, tra cui mastelli in plastica e alcuni container scarrabili e arrivando al campo opposto.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale di Fiumicino, le fiamme sono state messe sotto controllo nel corso della mattinata. La Polizia Locale ha inoltre garantito la sicurezza dell’area e la gestione del traffico.

Fortunatamente, non si registrano feriti né conseguenze per la popolazione. I danni hanno riguardato principalmente la struttura dei magazzini della Paoletti Ecologia che riporta delle lesioni al tetto e alcuni mastelli destinati alla distribuzione. Non risultano coinvolti materiali pericolosi né sostanze tossiche, come confermato dai primi rilievi effettuati. Le indagini sulle cause dell’incendio sono attualmente in corso.

L’azienda tiene a sottolineare che le squadre della Paoletti Ecologia si sono adoperate fin dalle prime ore della mattina, fin quando è stato possibile operare in situazione di sicurezza, per contenere gli effetti del fuoco e che non appena sarà data disposizione si procederà alla bonifica dell’area e al ripristino dei servizi interessati.