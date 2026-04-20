Pamela De Giorgi è la nuova dirigente del commissariato di Polizia a Fiumicino

Da 18 anni indossa la divisa e auspica una proficua collaborazione con le realtà del territorio

di Umberto Serenelli

Cambio al vertice per il commissariato della Polizia di Stato a Fiumicino. Pamela De Giorgi è infatti la nuova dirigente e subentra a Giovanni Di Sabato trasferito nella struttura di San Lorenzo.

Nata nel quartiere di San Giovanni, De Giorgi indossa da oltre 18 anni la divisa. È infatti entrata in polizia nel 2008, dopo aver vinto il concorso per ufficiali. Laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche la 46enne ha ottenuto il primo mandato presso il “Caps di Cesena”, la scuola dove vengono formati i nuovi agenti. Rientra nella Capitale con l’incarico nell’Ufficio di gabinetto-Sezione ordine pubblico della Questura di Roma. Nel 2015 inizia il percorso di responsabile di commissariato con le prime esperienze a Frascati per proseguire in quello romano di Flaminio Nuovo e successivamente dell’Appio e di Porta Maggiore.



Dal primo di aprile scorso è approdata sulla riva del Tirreno per dirigere il commissariato di polizia di via Portuense. Molto impegnata nel sociale viene spesso invitata a prendere parte a convegni e seminari sulla “violenza di genere e in materia truffe”.

“Credo molto nel valore della coesione sociale e della prevenzione, proverò a mettere a disposizione, del mio Ufficio e di tutto il territorio, il bagaglio di esperienza umana e professionale acquisito in questi anni di servizio – sottolinea Pamela De Giorgi – Spero di poter collaborare proficuamente con tutte le realtà istituzionali e sociali presenti”.

La politica di Fiumicino ha tributato una calorosa accoglienza alla De Giorgi in occasione della cerimonia per il 34mo anniversario della nascita del comune di Fiumicino.

“Diamo il benvenuto alla nuova dirigente del commissariato Ps di Fiumicino – precisa il sindaco Mario Baccini, a nome dell’amministrazione comunale – Siamo a disposizione per una fattiva collaborazione finalizzata a migliorare la sicurezza di una Città in forte crescita“.