Scritto da Fiumicino Online - martedì, 2 Dicembre 2025

Ostruzione imprevista allo svincolo A91: Comune al lavoro per il ripristino

Nonostante la manutenzione effettuata, i tecnici hanno rilevato sedimenti nelle condotte profonde, chiuse da oltre vent’anni. Previsti interventi risolutivi nei prossimi giorni

 

Il Comune di Fiumicino informa che, in vista dell’apertura dello svincolo autostradale che collega Parco Leonardo alla A91, tutte le caditoie presenti nell’area sono state regolarmente pulite e messe in sicurezza. Nonostante ciò, si è verificata un’ostruzione imprevista, dovuta principalmente al fatto che la strada interessata risulta chiusa da oltre vent’anni, circostanza che ha reso impossibile individuare in anticipo la presenza di materiale sedimentato nelle tubazioni più profonde.

 

E’ stato programmato un sopralluogo in settimana, durante il quale verranno valutati interventi specifici di pulizia e ripristino delle canalizzazioni.

 

“I tecnici prevedono che l’inconveniente sarà risolto nel giro di pochi giorni, ripristinando il corretto deflusso delle acque e garantendo piena funzionalità all’area – conferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Le caditoie dell’area sono state pulite, tuttavia, considerati i molti anni di chiusura della strada, è possibile che nelle tubazioni più profonde si sia formata un’ostruzione successiva dovuta a sedimenti non rilevabili in precedenza“.

 

 

