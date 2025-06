Ostia, riaperto oggi l’ufficio postale nella sua sede storica di Piazzale della Posta

Partono domani, mercoledì 11 giugno, i lavori straordinari anche per l’ufficio postale di Via Costanzo Casana

di Dario Nottola

Ha riaperto oggi, nella sua sede storica, l’ufficio postale centrale di Ostia Lido, in piazzale della Posta, dopo i lavori di manutenzione straordinaria. Tutti gli interventi sono stati realizzati in linea “con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali”.

Tra i principali miglioramenti il nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia che, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consente una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.

Per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane, realizzate due sale consulenza con presenza di personale qualificato. Posizionato in modo più funzionale anche il corner Casa&Famiglia presso il quale sarà disponibile l’intera gamma di prodotti e servizi che l’azienda dedica alla casa e alla famiglia.

All’interno del rinnovato ufficio postale di piazzale della Posta, attiva anche una connessione Wi-Fi gratuita alla quale si accede automaticamente con un’unica registrazione, quest’ultima valida in ogni area dove il servizio PosteWiFi è disponibile senza bisogno di autenticarsi nuovamente.

Molto utile per programmare la propria giornata la conferma di poter prenotare il proprio turno allo sportello da remoto tramite smartphone e tablet, anche per il giorno successivo, con l’app ufficio postale, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore.

A disposizione della clientela anche due sportelli ATM Postamat, uno interno alla sede e l’altro esterno, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

L’ufficio di piazzale della Posta osserverà il consueto orario continuato di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.

Sempre nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi, da domani mercoledì 11 giugno anche l’ufficio postale di Ostia in via Costanzo Casana, 126, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

L’ufficio di via Casana, salvo imprevisti, riaprirà il prossimo 21 giugno e durante l’intera durata degli interventi Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di piazzale della Posta.