Ostia celebra il solstizio d’inverno: oltre trenta persone al Pontile per salutare l’arrivo del giorno più corto dell’anno

L’iniziativa organizzata da Aldo Marinelli, direttore del portale La Mia Ostia, si conferma un appuntamento consolidato per la comunità locale

di Erica Fasano

Anche quest’anno il Pontile di Ostia ha ospitato l’appuntamento con l’alba del solstizio d’inverno. L’iniziativa, organizzata da Aldo Marinelli, direttore del portale LaMiaOstia.com, è giunta a ridosso della decima edizione, confermandosi un momento consolidato per la comunità locale.

Dalle 7.20 di domenica 21 dicembre, oltre trenta persone si sono ritrovate sul pontile di piazza dei Ravennati per assistere al sorgere del sole sul mare, un fenomeno osservabile soprattutto in questo periodo dell’anno. Alle 7.34 i primi raggi hanno illuminato l’orizzonte marino.

Sul litorale di Ostia, grazie all’orientamento della costa e all’inclinazione dell’asse terrestre, tra la fine di novembre e gennaio il sole sorge a sud-est. La particolare conformazione del tratto tra la foce del Tevere e il Canale dei Pescatori consente quindi di vedere l’alba emergere direttamente dal mare.

Negli ultimi anni, come si legge sul portale online LaMiaOstia.com, l’appuntamento del 21 dicembre si è trasformato in un momento di condivisione, riflessione e bellezza, che riunisce famiglie e appassionati di fotografia per salutare l’arrivo del giorno più corto dell’anno.