Omicidio Stefania Camboni, i Carabinieri stanno indagando per fare piena luce sulla vicenda

Baccini: “Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto”

Una donna di 58 anni, vedova, è stata trovata morta questa mattina, tra le 7 e le 8, nella sua villetta in via Santa Teresa di Gallura, a Fregene. Secondo una prima ricostruzione, Stefania Camboni, sarebbe stata uccisa con delle coltellate. La Procura di Civitavecchia procede per omicidio.

A dare l’allarme è stato, stamattina, uno dei due figli, tornato dal lavoro. A poca distanza da casa, in via Agropoli, è stata individuata e sequestrata l’auto della donna con il muso della vettura inclinata in una cunetta e con il finestrino del posto di guida abbassato.

I Carabinieri hanno effettuato a lungo i rilievi nell’abitazione della vittima e stanno indagando per fare piena luce sulla vicenda. Madre di due figli, era vedova dal 2020 dopo la scomparsa del marito Giorgio Violoni, molto conosciuto e stimato in zona anche per i suoi trascorsi calcistici nella Maccarese e nella Lazio Primavera.

Ad esprimere cordoglio il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini: “La notizia della tragica e improvvisa scomparsa della nostra concittadina Stefania Camboni ci addolora. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Fiumicino, esprimo il più sentito cordoglio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto” ha dichiarato il Primo Cittadino

(Immagine da web)