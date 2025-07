Occupazione: Airport Handling stabilizza oltre 100 lavoratori al Leonardo da Vinci di Fiumicino

L’iniziativa si inserisce nelle azioni previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune di Fiumicino

Prosegue l’impegno di Airport Handling, azienda del Gruppo dnata, leader mondiale di servizi per il trasporto aereo e di viaggio, a favore dell’occupazione e della valorizzazione delle competenze professionali.

Da oggi, oltre 100 lavoratori, precedentemente impiegati con contratto a termine presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, entrano a far parte dell’organico con contratto a tempo indeterminato, rafforzando ulteriormente la presenza dell’azienda sul territorio.

L’iniziativa, condivisa con le Parti sociali, si inserisce nel solco delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune di Fiumicino, che punta a promuovere uno sviluppo sostenibile e integrato con la comunità locale, attraverso percorsi di formazione, inserimento lavorativo e inclusione sociale.

Tra le persone stabilizzate rientrano anche lavoratori appartenenti a categorie protette, a conferma dell’attenzione concreta di Airport Handling ai temi della diversità, dell’inclusione e delle pari opportunità.

“Con queste assunzioni rafforziamo il nostro impegno verso le persone che ogni giorno garantiscono un servizio di qualità ai passeggeri e ai nostri clienti – dichiara Alberto Morosi, Amministratore Delegato di Airport Handling – Vogliamo continuare ad investire su occupazione, formazione e benessere, contribuendo allo sviluppo di un ambiente di lavoro sempre più solido, sostenibile ed inclusivo”.

Airport Handling impiega attualmente oltre 2.700 persone a Roma Fiumicino e oltre 4.000 in Italia. Nelle tre sedi di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. La stabilizzazione dei contratti rappresenta un primo passo concreto verso una crescita condivisa, in linea con la visione aziendale orientata alla responsabilità sociale e alla creazione di valore duraturo per il territorio.

