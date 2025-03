Nuovo Ponte della Scafa, oggi l’Assemblea pubblica organizzata dal PD

L’assessora ai Lavori pubblici ed alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, illustrerà il progetto

di Dario Nottola

Oggi, alle ore 17, presso il “Best Western Hotel Rome Airport”, in via Portuense, a Fiumicino, in un’Assemblea pubblica organizzata dal PD, l’assessora ai Lavori pubblici ed alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, illustrerà il progetto del nuovo Ponte della Scafa. L’opera, attesa da oltre venti anni, ha come l’obiettivo il miglioramento dei collegamenti viari tra Fiumicino ed Ostia, afflitti da tempo da pesanti difficoltà.

Interverranno il capogruppo Pd di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, la consigliera regionale Pd, Michela Califano, il presidente della commissione di Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola, il Presidente del X Municipio, Mario Falconi ed il Segretario regionale Pd, Daniele Leodori.

“Un’infrastruttura tanto attesa e fondamentale per migliorare la mobilità di Fiumicino – sottolinea il PD – Questa opera rappresenta non solo una risposta a una necessità pratica ma anche un’occasione per riflettere sullo sviluppo sostenibile della nostra comunità”.

“Negli ultimi anni – prosegue – Fiumicino ha sperimentato un incremento significativo della popolazione, ma le infrastrutture stradali non sono state adeguatamente potenziate per far fronte a questa crescita. L’aumento del traffico ha reso il nostro sistema di mobilità sempre più insufficiente, creando disagi quotidiani per i cittadini”.

“Il Comune di Roma ha ufficialmente comunicato che i lavori per la realizzazione del Ponte della Scafa inizieranno entro il 2026, dopo il completamento di tutte le procedure burocratiche necessarie. Questo annuncio – conclude il PD – giunge come un segno di speranza e attesa per il nostro territorio”.