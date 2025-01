Nuovo Ponte della Scafa, l’inizio dei lavori previsto entro il 2025

Nell’aula consiliare del X municipio la presentazione pubblica del Progetto

L’assessore Monica Picca ha rappresentato l’Amministrazione comunale di Fiumicino nell’aula consiliare del X municipio, durante la presentazione pubblica del Progetto per la realizzazione del nuovo Ponte della Scafa.

L’inizio dei lavori è previsto entro il 2025 , come annuncia Ornella Segnalini, Assessore ai lavori Pubblici di Roma Città Metropolitana, presente al convegno insieme al Presidente del X Municipio Mario Falconi.

Il progetto prevede la creazione di una ciclabile sul vecchio ponte mentre la nuova infrastruttura sarà destinata esclusivamente al traffico motorizzato, oltre a interventi di sistemazione degli argini del Tevere.

“Questa è un’opera fondamentale che aspettiamo da anni e che ha attraversato un lungo e complesso iter, iniziato nel 2008” dichiara l’Assessore Monica Picca.

“Siamo estremamente soddisfatti, perché si tratta di un intervento strategico non solo per il Comune di Fiumicino, in quanto offrirà un collegamento diretto e migliorato con la città di Ostia. Siamo pienamente allineati e in sintonia con Roma Capitale, condividendo l’obiettivo di realizzare un’opera che porterà benefici alla comunità e che rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione e sviluppo della mobilità in tutta la regione” conclude Monica Picca