Nuove aule in arrivo alll’Istituto Comprensivo Porto Romano: partiti i lavori di ampliamento

Demolito l’ex alloggio del custode: entro il 2026 sorgerà un edificio moderno su due livelli con quattro aule e servizi rinnovati

Sono ufficialmente iniziati i lavori presso l’Istituto Comprensivo Statale Porto Romano di Fiumicino, in via Giuseppe Bignami. L’intervento prevede la demolizione totale dell’ex alloggio del custode e la successiva realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica su due livelli, progettato per ampliare e migliorare gli spazi destinati alla didattica.

Il nuovo edificio ospiterà 4 aule moderne, dotate di tecnologie e standard costruttivi aggiornati, oltre a servizi igienici conformi alle più recenti normative di sicurezza e accessibilità. La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate 2026, in tempo per il successivo anno scolastico.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo intervento atteso da molto tempo – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati – Con questo intervento restituiamo alla comunità un’area che per troppo tempo è rimasta inutilizzata, trasformandola in un luogo funzionale e pronto ad accogliere nuovi studenti.”