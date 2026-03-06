Nuova viabilità alla stazione di Palidoro: presentato il progetto

In commissione illustrato il piano per riorganizzare traffico e parcheggi: previsti circa 120 nuovi posti auto, fermate bus più sicure e interventi per pedoni e residenti di Borgo Falconieri

È stato presentato nella mattinata di ieri, durante la commissione congiunta Lavori Pubblici e Trasporto Pubblico Locale, il progetto per la nuova viabilità dell’area della stazione di Palidoro e dell’adiacente Borgo Falconieri. Un intervento atteso da tempo da pendolari e residenti, pensato per migliorare la sicurezza e risolvere le criticità emerse negli anni.

A illustrarlo è stato il presidente della commissione Lavori pubblici, Roberto Feola.

“Il progetto definisce una riorganizzazione complessiva della viabilità nell’area della stazione – ha spiegato Feola – con l’obiettivo di rispondere alle richieste di chi quotidianamente utilizza questo nodo di mobilità e dei residenti della zona”.

Negli ultimi mesi la commissione ha già avviato diversi interventi nella zona limitrofa alla stazione, in particolare per migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali e del collegamento tra la parte abitata e l’area dedicata alla mobilità.

“L’analisi realizzata insieme agli uffici tecnici – ha aggiunto Feola – ha tenuto conto delle proposte raccolte e delle normative vigenti in materia di sicurezza e viabilità. Da questo lavoro è nata la bozza progettuale che è stata presentata e discussa in commissione”.

Il piano prevede la riorganizzazione degli spazi pedonali e dei parcheggi, partendo proprio dalle criticità segnalate negli anni dai cittadini. Tra gli interventi principali c’è l’aumento dei posti auto grazie a un piccolo esproprio di un’area industriale adiacente, che permetterà di realizzare circa 120 nuovi parcheggi.

Prevista inoltre la sistemazione di una piccola area pedonale con panchine e alberature, oltre alla realizzazione di due nuove banchine di fermata per i mezzi del trasporto pubblico locale, una per ciascun senso di marcia. Le fermate saranno dotate di nuove pensiline e collocate in una posizione più sicura rispetto a quella attuale.

Nelle prossime settimane verrà definito anche il quadro economico dell’intervento, con l’approfondimento del computo metrico e dei costi complessivi dell’opera.

“Siamo ancora in una fase iniziale – ha sottolineato Feola – e il lavoro della commissione è fondamentale per raccogliere ulteriori suggerimenti e valutare tutti gli scenari possibili”.

Tra le ipotesi allo studio anche l’inserimento di una rotatoria nel punto di collegamento con il centro abitato di Borgo Falconieri, soluzione che potrebbe migliorare l’ordine della circolazione e la sicurezza lungo un tratto oggi caratterizzato da una geometria complessa.

Nei prossimi giorni la commissione effettuerà anche un sopralluogo nell’area della stazione per valutare direttamente sul posto le soluzioni progettuali e individuare la proposta definitiva, che sarà poi formalizzata attraverso il successivo iter tecnico-amministrativo.