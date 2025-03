Nuova Provincia Porta d’Italia, Severini: “Stiamo scrivendo un pezzo di storia”

“Siamo convinti che sia un’opportunità concreta per i nostri territori”

“Siamo molto fiduciosi. Sono sicuro che la presentazione della proposta di legge sull’istituzione della nuova Provincia Porta d’Italia, presentata dall’On. Alessandro Battilocchio che ringrazio, possa essere la leva per dare finalmente ai nostri territori la giusta rappresentatività” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Non chiediamo nulla di più di quanto non sia già scritto – sottolinea – anche dal punto di vista procedurale, nelle norme Costituzionali e nel Testo Unico degli Enti Locali. Non abbiamo mai contravvenuto ad alcuna disposizione, con il Consiglio Comunale che ha sempre adempiuto al proprio ruolo sovrano e gerarchico, così come previsto da qualsiasi norma legislativa”.

“Ecco perché siamo convinti del nostro operato – ribadisce Severini – e siamo assolutamente certi che la nuova Provincia sia un’opportunità concreta per i nostri territori. Così com’è stato per Monza e la Brianza, un’area strategica per anni ‘strozzata’ dalla ingombrante Milano e che oggi invece è una delle Province più ricche e prospere del Paese”.

“Non abbiamo nulla di cui aver paura, anzi. Ci sono dei Comuni con enormi potenzialità inespresse. Non è possibile dover sottostare a un sindaco metropolitano, oggi sindaco della Città di Roma, talmente afflitto dai propri impegni da non essere in grado di svolgere il ‘doppio ruolo’ che gli dà la Riforma delle Province – incalza – Vogliamo decidere dove realizzare una scuola, dove istituire un ospedale. Avere la possibilità di incidere e risolvere i tanti problemi che ogni giorno i cittadini ci presentano e di cui, attualmente, non abbiamo alcuna competenza in materia”.

“Ho seguito e partecipato da vicino a ogni passaggio e sviluppo della costituzione della Provincia. Insieme al sindaco Baccini abbiamo spinto affinché Fiumicino fosse tra i primi Comuni a ratificare la delibera di istituzione. Sono quindi davvero soddisfatto di questo percorso. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno sempre creduto in questo progetto e, personalmente, ai miei colleghi e omologhi Presidenti dei Consigli Comunali delle Città: stiamo scrivendo un pezzo di storia” conclude il Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino