Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 4 Settembre 2025

Novità per il trasporto a Fiumicino: Trotta integra orari e linee su Google Maps

Assessore Caroccia “un importante passo avanti in termini di accessibilità e innovazione”

Da oggi muoversi con i mezzi pubblici nel territorio del Comune di Fiumicino è ancora più semplice e intuitivo. La società di trasporto locale Trotta ha completato l’integrazione di orari e percorsi delle linee nel sistema di Google Maps.

I cittadini e i visitatori potranno pianificare i propri spostamenti direttamente dallo smartphone o dal computer, visualizzando in tempo reale le soluzioni di trasporto pubblico, comprensive di fermate, orari, tempi di attesa e percorsi consigliati.

“Si tratta di un importante passo avanti in termini di accessibilità e innovazione – dichiara l’Assessore ai Trasporti Pubblici, Angelo Caroccia –. Grazie all’integrazione su Google Maps, cittadini e visitatori potranno orientarsi facilmente nel sistema di trasporto pubblico e migliorare la loro esperienza di mobilità.”

Come funziona
• Aprendo Google Maps, basta inserire il punto di partenza e la destinazione;
• Selezionando l’icona del trasporto pubblico verranno mostrati gli orari delle corse, le fermate vicine e le linee Trotta disponibili.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Angelo Caroccia Trotta Trotta bus
Articoli correlati
Cronaca

Novità per il trasporto a Fiumicino: Trotta integra orari e linee su Google Maps

giovedì, 4 Settembre 2025
Articoli

Firmato protocollo d'intesa tra Comune di Fiumicino, ASL RM3 e Comunità di Sant'Egidio ACAP Onlus

giovedì, 4 Settembre 2025
Articoli

Il Parco Da Vinci riprende i suoi eventi gratuiti: motori, artigianato, sport, spettacoli e divertimento per tutti

giovedì, 4 Settembre 2025
Articoli

Sinistra Italiana Fiumicino aderisce alla manifestazione per la Global Sumud Flotilla

giovedì, 4 Settembre 2025
Cronaca

Tutela straordinaria per un nido di tartaruga marina a Passoscuro: l'Ordinanza del Sindaco

giovedì, 4 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz