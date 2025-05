Nella Camera dei Deputati il focus sul porto crocieristico e le sue criticità

Incontro istituzionale dei Tavoli del Porto con On. Sergio Costa e il rappresentante territoriale M5S Walter Costanza

Si è svolto ieri, 6 maggio 2025, presso la Camera dei Deputati, un incontro istituzionale con il Vicepresidente della Camera, Sergio Costa, Walter Costanza in rappresentanza del M5S Fiumicino, la Senatrice Alessandra Maiorino e le associazioni riunite nei Tavoli del Porto.

Al centro della discussione, il progetto del porto crocieristico di Fiumicino, infrastruttura da tempo al centro del dibattito cittadino. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni e territorio sulle problematiche legate alla realizzazione dell’opera.

Le associazioni e i rappresentanti locali hanno evidenziato diverse criticità: l’impatto ambientale sulla costa e sull’ecosistema marino, il rischio di cementificazione e consumo di suolo, e la mancanza di una pianificazione trasparente e partecipata.

Il Vicepresidente Costa ha ascoltato con attenzione le istanze presentate, sottolineando la necessità di uno sviluppo equilibrato e rispettoso dell’ambiente: “Ogni grande opera deve essere valutata nel dettaglio, con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle realtà locali”.

Walter Costanza ha rassicurato l’impegno del Movimento 5 Stelle: “Il nostro compito è vigilare affinché il territorio non venga sacrificato, per interessi che non rispecchiano la volontà della comunità. Il porto crocieristico non può essere imposto senza ascoltare chi vive il territorio”.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a mantenere attivo il confronto tra istituzioni, cittadini e associazioni, per costruire insieme un futuro realmente sostenibile per Fiumicino.